Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ’ye alternatif yol yapılıyor

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi Aşık Veysel Bulvarı ile Hulusi Akar Bulvarı arasında yeni bir bağlantı yolu açarak Erciyes Üniversitesi’ne yeni bir alternatif yol kazandırıyor.​

ERÜ’ye alternatif yol yapılıyor

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yolun tüm imar planını düzenleyerek daha seri ve konforlu bir yolu daha Melikgazi ilçesine kazandırdı.

İlçede birçok noktada şehir içi alternatif yollar ile güvenli ve seri ulaşım sağlayan yollar yaptıklarını belirten Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitesi ve askeriye sınırında Teknoparkın hemen karşısındaki konut alanlarında yeni bir yol açma çalışmamız devam ediyor. Burada imarı düzenleyerek vatandaşlarımızın konforunu sağlamak için güzel bir yol çalışması yaptık. Vatandaşlarımız çok daha seri ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklar. Burada Hulusi Akar Caddesine bir bağlantı diğeri de üniversite yoluna bağlantı yolu olarak bu yolu açıyoruz. İmar planına da işlendi” dedi.

Aynı zamanda yolda taş duvar işi yaparak yol güvenlik önlemini de aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “İstinat duvarı ile yol kot farkı gideriliyor. Çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Buradan hem raylı sisteme geçiş olacak hem de Hulusi Akar Bulvarı’na geçişleri kolay olacak. Bu yıl tamamlayarak trafiğe açmayı planlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi BelediyesiFatma Alkan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.