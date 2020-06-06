Esentepe’de eğitime bir katkı daha Esentepe Mahallesi’nde bir eğitim yatırımına daha hayat verecek olan Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile birlikte Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu yapacak.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:10