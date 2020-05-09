Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esenyurt Mahallesi'nde 10 sokak asfaltlanıyor

Melikgazi Belediyesi Esenyurt Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olan tam 10 sokakta asfaltlama çalışmalarına başladı.

Esenyurt Mahallesi'nde 10 sokak asfaltlanıyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak hemen hemen her mahallede asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esenyurt Mahallemizde asfalt yenileme çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl yapılan kaldırımların arasındaki asfaltların yenilenmesi gerekiyordu. Tam 10 sokakta asfalt yenilemesi yapıyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Bu 10 sokağı en kısa zamanda bitireceğiz. İnşallah buradaki vatandaşlarımız da konforlu yollarda seyahat edecekler. Yeni yollarımızın hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayaydın ise, “Geçen sene mevsim şartlarından dolayı yapılamayıp bu seneye kalan sokaklarımız Başkanımızın talimatıyla asfaltlandı. Palancıoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz kendisinden ve ekibinden memnunuz. Hepsine emekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.



“Çamyurdu Caddesi de asfaltlandı”
Çamyurdu Caddesinde de devam eden asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Komando Caddesi’nden Kıranardı tarafına doğru giden Camyurdu Caddesinde asfalt çalışması yapıyoruz. Burada uzun zamandır bir talep vardı. Burada yolumuzu güzelleştirdik. Alt yapısı tamamlandı şimdi asfaltını seriyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. Melikgazi’miz çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.