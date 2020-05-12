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Eskişehir Bağları’nda asfalt çalışması

Melikgazi Belediyesi asfaltlama kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Bağları Bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yola sıcak asfalt serildi.

Eskişehir Bağları’nda asfalt çalışması
Osmanlı, Selçuklu ve Danışment Mahallesi 6 sokakta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bir yandan korona ile mücadele ederken bir yandan da asfalt çalışmalarımız devam ediyor. En fazla asfaltı nisan ayında attık, mayıs ayında da devam ettireceğiz. Burada 3 mahalle 6 sokakta asfaltlama çalışması yapıldı. Bahar aylarında başlattığımız asfalt çalışmalarımıza korona günlerinde fırsattan istifade sokaklar boşken ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah ekim ayına kadar da sürdüreceğiz. Dar ve ara sokaklarımızı ve yetişemediğimiz yerleri de yeni aldığımız finişer ile asfaltlıyoruz. İlçemizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz. Asfaltsız hiçbir sokak hiçbir cadde bırakmayıp vatandaşlarımızın en iyi şartlar altında yaşaması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Altyapı, üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı vatandaşımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Melikgazimize hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Yeni yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
 

Haber: Selma Kara

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