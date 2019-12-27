Eskişehir Havacılık Lisesi İncelendi

İlgili birim müdürleriyle Kayseri’de hayata geçirmek istedikleri havacılık lisesi için Havacılıkta önemli bir yeri olan Eskişehir’de birçok kurumu yerinde görerek inceleme yaptıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eskişehir’de bulunan Havacılık Lisesini inceledik. Hayırseverlerimizle bu liseyi Kayseri’de hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Eskişehir’deki Havacılık Lisesi 4 yıl önce devlet kanalıyla yapılan bir okul. Burada eğitim alan çocuklarımızı ve atölyelerini ziyaret ettik. Havacılık sektöründe Eskişehir, çok önemli bir konumda. Ama Kayseri havacılık tarihinde çok önemli. Çünkü ilk üretimin yapıldığı uçak fabrikası Kayseri’de. Kayseri’de hava ikmal bakım ve onarım merkezimizle büyük bir tecrübe ve alt yapıya sahip. Bu tecrübenin Kayseri’ye faydalı olması gerekiyor. Burada incelediğimiz havacılık lisesinin çok daha modernini Kayseri’de yapmak istiyoruz. Hem devletimizden, hem Büyükşehir Belediyemizden, hem de hayırseverlerimizden bu kapsamda destek bekliyoruz.” dedi.







Ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip bireyleri yetiştirmek için Havacılık Lisesi’ni açmak istediklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Okulun yapımıyla birlikte sektörün kalifiye eleman sorunu çözüleceği gibi, gençlerimizin daha nitelikli işlerde çalışmasına olanak sağlanacak. Büyükşehir Belediyemizin gayretleri sonucunda Millet Bahçesinde 25 bin metrekare alan Havacılık Lisesi için ayrıldı. Büyükşehir Belediyemizle hayırseverlerimizin teşvikleriyle bu okulumuzun hayata geçmesi için çalışacağız. Rabbim inşallah bu okulu yapıp eğitime kazandırılmasını bizlere bahşeder."



