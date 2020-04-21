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Esnafa özel siperli maske dağıtıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza attığını söyleyerek pazar esnafına özel siperli maske dağıttı.

Esnafa özel siperli maske dağıtıldı
Esenyurt ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan pazar yerini ziyaret ederek vatandaşları ve esnafı korona virüs ile mücadele kapsamında hijyen kurallarında bilinçli olmaya davet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Halkımızın sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Bugün iki Pazar yerinde esnafımıza özel siperli maske dağıtımı yaptık. Esnafımız sabahtan akşama kadar dışarda bir çok insanla alışveriş için bir araya geldiği için bu siperler daha nitelikli bir hijyen sağlıyor. Tabi Pazar yerleri risklerin çok yüksek olduğu yerler. O yüzden alışverişin güvenli ortamda yapılması lazım. Pazar yerlerinde önlemleri artırmak için tek giriş yerinden vatandaşlarımıza maske vererek ve el temizleme jeli ikram ederek onları pazara alıyoruz. Zabıta ekiplerimizde denetimlere sürekli devam ediyor. Esnafımızı da yoğun olmaması için yarı yarıya azalttık. Havaların ısınmasıyla inşallah bu virüsten de kurtulacağımızı umuyorum” dedi.
Pazar esnafı ve vatandaşlar maske dağıttıkları ve pazar yerinde alınan önlemler için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.
 

Kurumsal

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