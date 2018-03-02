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 "Esnafımız gurur kaynağımız"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Demirciler sitesi esnafı ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 "Esnafımız gurur kaynağımız"

Demirciler Sitesi esnaf gezisine Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KESOB  Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifler Birliği  Başkanı Mustafa Alan, meclis üyeleri ve daire müdürleri iştirak etti.
 
Esnaflar tarafından büyük ilgi ile karşılanan Başkan  Büyükkılıç, Esnaf dostu bir belediye olarak, yeni yapılan sitelerin yanında mevcut esnaf sitelerinin dış cephe bakım onarım, çevre düzenlemesi, asfalt ve alt yapı çalışmaları ile şartlarının daha da iyileştirilerek, hem ticaret yapan esnafların hem de buralardan alış veriş yapan vatandaşların daha nezih ortamlarda işlerini yapmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.
 
562 bini aşkın nüfusu ile Kayseri’nin yarısına hizmet ettiklerine hatırlatan Büyükkılıç, Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç İşleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ile Çelik Eşyacılar Sitesi gibi birçok site yanında Modern Kapalı Pazar yerleri ile yüzlerce esnafına da standardı yüksek hizmet sunduklarını söyledi.
 
Bütün bu hizmetleri yapma fırsatını veren hemşerilerine de minnet duyduğunu ve teşekkür ettiğini ifade eden Büyükkılıç, hep birlikte daha güzel, daha yaşanabilir, daha modern bir Melikgazi için el ele vererek çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 
Kurum Haberi
 
 
 

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Dr.Memduh Büyükkılıç
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