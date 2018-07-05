EVLİYALAR GÜNÜ etkinliği düzenlenecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Temmuz 2018 Pazar günü Mimarsinan Evliyalar Parkında gerçekleştirilecek olan Evliyalar Günüetkinliğine Kayserili hemşerilerinin davetli olduğunu söyledi.



Yerel etkinlik ve değerlere önem veriyoruz

Bu tür etkinlikler ile halkın birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “8 Temmuz 2018 Pazar günü saat:1200‘de Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Mevkisinde Belediyemiz tarafından düzenlenen Geleneksel Mimarsinan Evliyalar Günü etkinliğine tüm halkımız davetlidir” dedi.



Evliyalar Mevkisi tören alanının oturma bankları, kamelyalar, seyyar tuvaletler yerleştirilerek daha işlevsel hale getirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, tören alanında hazırlanan 50 kazan etli pilav ve ayran etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edileceğini kaydetti.[Kurumsal]

