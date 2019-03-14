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FELAHİYE SÜTÜN MERKEZİ OLACAK

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, “Süt üretim ve mamullerini artıracak entegre tesislere öncülük edecek, önem vereceğiz” dedi.

FELAHİYE SÜTÜN MERKEZİ OLACAK
FELAHİYE’DE BÜYÜKKILIÇ COŞKUSU
Felahiye’de 1957’den beri 3 ayrı tarım kooperatifi bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Tarım arazisi olarak kullanılan alanda ağırlıklı olarak buğday üretimi yapılmaktadır. Felahiye’de un fabrikası ile süt toplama tesisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Felahiye’de un üretime öncelikli tarım projelerimiz ile süt üretim ve mamullerini artıracak tesislere öncülük edeceğiz" dedi. 


 

Haber Merkezi

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