FELAHİYE SÜTÜN MERKEZİ OLACAK

FELAHİYE’DE BÜYÜKKILIÇ COŞKUSU
Felahiye’de 1957’den beri 3 ayrı tarım kooperatifi bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Tarım arazisi olarak kullanılan alanda ağırlıklı olarak buğday üretimi yapılmaktadır. Felahiye’de un fabrikası ile süt toplama tesisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Felahiye’de un üretime öncelikli tarım projelerimiz ile süt üretim ve mamullerini artıracak tesislere öncülük edeceğiz" dedi.
Felahiye’de 1957’den beri 3 ayrı tarım kooperatifi bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Tarım arazisi olarak kullanılan alanda ağırlıklı olarak buğday üretimi yapılmaktadır. Felahiye’de un fabrikası ile süt toplama tesisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Felahiye’de un üretime öncelikli tarım projelerimiz ile süt üretim ve mamullerini artıracak tesislere öncülük edeceğiz" dedi.
Haber Merkezi