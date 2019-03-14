FELAHİYE SÜTÜN MERKEZİ OLACAK Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi. Büyükkılıç, “Süt üretim ve mamullerini artıracak entegre tesislere öncülük edecek, önem vereceğiz” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:52