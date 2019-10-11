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Fotoğraf meraklılarına dijital fotoğrafçılık kursu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme kurslarında amatör ve profesyoneller için “Dijital Fotoğrafçılık” kursu açılacağını söyledi.

Fotoğraf meraklılarına dijital fotoğrafçılık kursu

“Dijital Fotoğrafçılık” kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 saat dersi olacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Bu kurs ile fotoğraf makinelerini tanıma, makine ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon, farklı mesafelerdeki konuların çekimi bilgisi verilecek. Ayrıca temel resim işleme, fotoğrafta özel alan çalışmaları, bilgisayarda grafik düzenleme ve arşivleme gibi konular da ele alınacak.” dedi.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanların gazetecilik sektöründe, yazılı basın kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, haber ajanslarında çalışabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, kurs kapsamında fotoğraf yarışmaları ve şehrin muhtelif yerlerinde fotoğrafçıların pratik kazanmaları için uygulamalı fotoğraf çekimleri de yapılacağını sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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