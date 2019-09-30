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Gavremoğlu Konağı tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Tasarım Müdürlüğünce yapımı devam eden tarihi Gavremoğlu Konağı'nın tamamlandığını söyledi.

Gavremoğlu Konağı tamamlandı

Tarihi eserlerin onarılarak günümüzün hizmetine kazandırılmasının Melikgazi Belediyesinin artık rutin bir çalışması olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gavremoğlu mahalleside yer alan Gavremoğlu Konağı'nın aslına uygun olarak onarılması tamamlandı. Şu anda yine Kayseri evlerine özgün iç dekorasyon ve döşeme çalışması yapılmaktadır. Divanlar, kilimler ve Kayseri halıları ile bundan 100 yıl önceki bir Kayseri evi nasıl ise yine günümüzde bu yaşam sergilenecektir. Tarihi olduğu kadar Kayseri şehir kültürü açısından önemli olan Konağı gelecek nesillerin hizmete sunacağız. 1774 yılında inşa edilen konakta, sofa, tabhane harem odası, kiler, hamam, burma, çeşme ve matbah ile sayegah bölümleri bulunmaktadır” dedi.
Gavremoğlu Konağı'nın, bir medeniyeti temsil ettiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak tarihi dokunuşlar ile tarihe sahip çıkıldığını sözlerine ekledi.
 

İHA

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