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“Geleceğimizin teminatı, çocuklarımız”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yılını coşkuyla kutladığımız bugün de, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını söyledi.

“Geleceğimizin teminatı, çocuklarımız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününün Çocuklara bayram olarak kabul edilmesinin aslında çocuklara gösterilen değer ile öneminin bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, toplumumuzun her alanındaki ilerlemelerine öncülük yapacak, yürekleri vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dolu, ahlaklı, dürüst, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı insanlar olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak, bu yönde çalışmalar yapıyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı, bilgili, üretken ve her alanda başarılı olmaları için her türlü desteği veriyoruz” dedi.
 

İHA

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