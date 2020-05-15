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Gesi'de ulaşım rahatlıyor

Melikgazi ilçe genelinde ihtiyaçları olan mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve bordür yapma çalışmaları hızla devam ediyor. Gesi’de 1 kilometre uzunluğunda ara ve dar sokaklarda kilitli parke çalışması yapılarak ulaşımda konfor sağlandı.

Gesi'de ulaşım rahatlıyor

Gesi'de yapılan çalışmaları yerinde takip eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Gesi’de ihtiyaçlar vardı. Bu ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. 1 kilometreye yakın alanda kilit parke çalışması yaptık. Vatandaşlarımız evlerine, bağlarına giderken çok daha rahat ve konforlu ulaşım yapacaklar. Belediye olarak hemen hemen her mahallemizde çalışma yapıyoruz.



Gesi, Vekse, Büyükbürüngüz, Gürpınar, Turan, Ağırnas gibi kırsal mahallelerimizde çalışma yapıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Yeni yolların Gesi’ye hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca Gesi ve Güzelköy arasındaki dereyi de temizledik. Vatandaşlarımız gezerken veya piknik yaparken meydana getirdiği çöpleri çevreye atıyor. Ve bu yüzde genelde derelerimiz doluyor. Böyle doğal güzelliğin olduğu bir yerde lütfen çöplerinizi çevreye atmayın. Çevremize ve doğamıza sahip çıkalım” dedi.



Yapılan çalışmalar için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden Mahalle Muhtarı Yusuf Çelebi ise, “Mahallemize hizmetler artıyor. Doğalgaz çalışmamız yapıldıktan sonra mahallemizin dar sokaklarına kilitli parke döşendi. Emekleri ve çalışmaları için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.
 
 

Kurumsal

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