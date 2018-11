Gesi İldem Bölgesi Emniyet Binası Tamamlandı

Semtlerin huzur ve güven ortamını sağlayan emniyet güçlerine yönelik tesisler inşa ettiklerini ya da bina tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Belediye Başkanı’nın eski ismi Şehri Emin olarak bilinmektedir. Yani şehrin her şeyinden sorumlu kişi anlamındadır. Biz de belediye hizmetleri denilince zaten akla ilk gelen ‘beşikten mezara kadar’ her şehir hizmetini gerçekleştiren kurum olarak bilinir. Bu bağlamda Melikgazi’mizin Gesi Fatih Mahallesinde ihtiyaç duyulan Emniyet Binası tesisinin inşaatı tamamladı. Toplam alanı 1600 m2 olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi, otoparkı ve her türlü yapımı ile inşaatı tamamlanan bina Emniyet Müdürlüğümüze düzenlenen tören ile teslim edilecek” dedi.

Gesi Bölgesinin artık nüfusu ve sosyal, spor, alış veriş merkezleri ile kamu hizmet tesisleri ile uydu kent niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu güveni ve huzurunun öncelikleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.