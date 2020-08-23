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“Gesi ile Turan Mahallesi arasında güvenli ve seri ulaşım hayırlı olsun”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mahallesi ile Turan Mahallesi’ni birbirine bağlayan 24 metre genişliğindeki asfalt yolun yeniden planlanarak ulaşımın daha seri ve güvenli hale getirileceğini söyledi.

“Gesi ile Turan Mahallesi arasında güvenli ve seri ulaşım hayırlı olsun”
Şehir içi yollara büyük önem verdiklerini çünkü her yeni yolun imar planındaki modern yapılaşmanın önünü açtığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Gesi Mahallesi ile Turan Mahallesini birbirine bağlayan 24 metre genişliği yolun şu andaki durumuna uygun plan değişikliği yapıldı. Bu çalışma ile bölgede yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecek. İlçe genelinde tüm yolları, dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple yolların kalitesini artıracak yatırımlar yapıyoruz.” dedi.
 
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana alter yollarda rahatlama oluşturulduğunu bu açıdan yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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