“Gesi ile Turan Mahallesi arasında güvenli ve seri ulaşım hayırlı olsun” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mahallesi ile Turan Mahallesi’ni birbirine bağlayan 24 metre genişliğindeki asfalt yolun yeniden planlanarak ulaşımın daha seri ve güvenli hale getirileceğini söyledi.

23 Ağustos 2020 Pazar 17:10