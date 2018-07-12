Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı açıldı

Açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İl Müdürleri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Kayseri Jandarma Komutanı J.Albay Hüseyin Bekmez “Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ilk olarak 1936 yılında hizmete açılmış ve 2013 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu tarihte günün koşulları ve asayiş durumu gibi hususlar değerlendirilerek sorumluluk sahası merkez jandarma karakol komutanlığına devredilerek karakol kapatılmıştır. Geçen süre içerisinde şartlarda suç ve suçluluk oranlarındaki artış ve hızla artan nüfus yoğunluğu, şehrin kentleşme alanının bölgeye doğru hızla gelişmesi ve güvenlik hizmetlerinin vatandaşın yaşadığı yere en yakın yerde hızlı, kolay ve kaliteli şekilde verilmesi için karakolun tekrar aynı yerde açılmasına karar verilmiştir. Tarihi Karakol binası Melikgazi Belediyemizce aslına uygun olarak restore edilerek hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu hizmetin hayata geçirilmesinde başta Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için çalışan Jandarma Teşkilatımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bölge insanları ile dayanışmayı esas kabul eden, uyum içerisinde çalışmayı önemseyen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bu çalışmalar arasında en önemlisi huzur ve güvenlik. Bunu sağlayacak mekanları da fiziki koşullarını oluşturup bölge insanının hizmetine sunmayı adeta kendi görevimiz gibi biliyoruz. Jandarma komutanlığımızın bu bölgede geçmişte verdiği hizmetler takdire şayan hizmetler elbette ki güvenlik açısından önem arz ediyordu. Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda Jandarma Karakolunun Jandarma Komutanlığımız ve Valiliğimiz ile görüşmeler sonucunda yeniden açılması ve restorasyon işinin belediyemizce yapılmasına karar verildi. Biz de kısa bir süre çalışmalarımızı tamamladık ve bugün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılış vesilesiyle bu bölgeye iki müjde daha vermek istiyorum. Tarihi Gesi İlkokulunu restore ettik ve kısa zamanda açılışını yapacağız. Ağırnas hepimizin bildiği gibi Mimarsinan’ın doğduğu yer olarak önemli. Son yaptığımız çalışma ile Ağırnas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. İnşaat, Makine ve Bilişim Teknolojileri branşlarında eğitim verecek okul ile tersine göçü bu bölgede hızlandırmış olacağız. Bütün bu çalışmaları yaparken bizlere desteğini esirgemeyen koramaz vadisinin güzel insanlarına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi

Vali Vekili Mehmet Emin Avcı’da yaptığı konuşmada “Devletin en önemli görevlerinden biri vatandaşların huzur, mal ve can güvenliğini, namusunu koruma görevidir. Bunun tamamına biz asayiş hizmetleri diyoruz. Tersine göç ve asayiş hizmetlerinde görülen lüzum üzerine tekrar burada jandarma karakolu açılmasına karar verilmiş. Gesi hizmet binası inşallah vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güven içerisinde yaşamalarına vesile olacaktır. Bu tarihi binanın yeniden Jandarma Karakolu olarak hizmet vermesi için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, bölge insanlarına en güzel hizmetleri vermesini temenni ediyorum” dedi



Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a Vali Vekili Mehmet Emin Avcı ve Jandarma Komutanı J.Albay Hüseyin Bekmez karakol binasına katkılarından dolayı teşekkür şilti takdim ettiler. Kurdela kesiminin ardından davetliler karakol binasını gezerek bilgi aldılar.



Başkan Memduh Büyükkılıç törenin ardından Gesili hemşehrileri ile bir araya gelerek hasbihal etti.

