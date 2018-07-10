Gesi Jandarma Karakolu bugün açılıyor

Gesi Jandarma Karakolu’nun restorasyon, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hizmet vermeye hazır olan karakol, bugün düzenlenecek olan törenle açılışı yapılacak. Saat 17:00’de yapılacak açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar ile binanın yeniden onarıldığını gerekli bakım ve tadilatın yerine getirildiğini ve karakolun hizmete hazır olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç, belediye olarak eğitime, sağlık ve sosyal ve spor hizmetlerine büyük yatırımlar yaptıklarını ve şehrin huzur ile güvenliği açısından da gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatına her türlü desteğinin verildiğini kaydederek, Gesi Kayabağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özet ile Koramaz Vadisi olarak bilinen Gesi, Turan, Gürpınar, Büyükbürüngüz, Ağırnas, Subaşı ve Küçükbürüngüz mahalle muhtarları ve sakinlerinin de büyüyen ve gelişen bölgede bir asayiş merkezi talepleri olduğunu hatılattı.



Karakol açılış törenine herkesin davetli olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç “Bölge sakinleri orada bağ evlerinin bulunması, mahallelerimizde çok sayıda ikamet eden insanlarımız olması ve bazı asayiş olaylarının meydana gelmesi nedeniyle daha önce kapatılan jandarma karakolunun açılmasını istiyorlardı” dedi. Büyükkılıç sözlerini şöyle noktaladı: “ Bu yönde de karar alındı. Bunun üzerine biz de belediye olarak, oldukça eski bir yapı olan Gesi Jandarma Karakol binasının restorasyonu, bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmasını yaptık. Şimdi ise Jandarma Teşkilatımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun.”



Haber: Ekrem Nazlı