Gesi Meydan Çeşmesi Melikgazi'ye Emanet

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 63 mahalle çeşmesinin tespit edilerek planlarının çizildiğini ve onarıma başlanıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Eski sokak çeşmelerimiz yok olmuş hatta birçoğunun yeri bile belli değildir. Ancak Şehir planında hepsinin yerleri bellidir. Eski yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler ile bu çeşmeler aslına uygun olarak inşa edilecek ve musluklarından Erciyes Dağımızın o temiz, berrak ve soğuk suyu tekrar akmaya devam edecektir” dedi.

Gesi Mahallesinde bulunan Gesi Meyden Çeşmesi’nin mülkiyet sorununun olmadığını hatırlatan Büyükkılıç, çeşmenin tescilinin uygulama imar planına Meclis Kararı ile eklendiğini dolayısı ile öncelikle koruma altına alındığını kaydetti.

Büyükkılıç, tarihi mekânların Melikgazi Belediyesine emanet olduğunu çünkü 2019 yılında da Anadolu’nun bu tarihi mekânlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

