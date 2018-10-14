Gilaburu Ve Ceviz Festivaline Büyük İlgi Gösterildi

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatından Cafer Akbıyık, Anadolu Sakatlar Dernek Başkanı Eftal Özkartal ve Üyeleri, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda bölge halkı iştirak etti.



Gesi Bölgesinin Kayseri için ayrı bir önem arz ettiğini doğal güzellikleri, bölgeye özgü gilaburu meyvesi, cevizleri gibi mutfak zenginliği yanında türküleri ile bir kültür merkezi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak bu gerçekleştirdiğimiz Gilaburu ve Ceviz Şenliği büyük ilgi görmektedir. Özellikle bu gün “Gesi Günü” ilan edilmiş olup, şehir dışında bulunan Gesili hemşerilerimiz uzun yollar kat ederek memleketlerine gelmişlerdir. Biz bir taraftan Anadolu kültürünü tanıtmaya yaygınlaştırma çalışırken, diğer taraftan birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza da vesile oluyoruz. Bugün ayrıca Anadolu Sakatlar Derneği ile halk pikniği gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile iki önemli etkinlik ile halkımız bir arada gönül gönüle olmuşlardır. Melikgazi şehrimiz bulunduğu alan içerisinde adeta tarih, doğa ve kültürün buluşma yeridir. Bölgemize özgü doğal ürünlerin tanıtımı bizim için önem arz etmektedir.Bu etkinlikler bunun için birer vesiledir” dedi.



Medeniyetlerin Merkezi Anadolu Da, Kayak Merkezi

Anadolu tarihinin çok eski olduğunu ve adeta medeniyetlerin merkezinde Anadolu kültürünün çok önemli olduğunu belirten Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gesi’nin ceviz ve gilaburusu, Erkilet’in kedi bacağı, Hisarcı’ğın kirazı, Gömeçin fasulyesi ile ilin dört bir tarafından yöresel doğal ürünlerin ön plana çıktığını söyledi. Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri ilinin yöresel zenginliği, kültürel ve doğal güzelliği ile Anadolu’nun yıldızı olduğunu, Erciyes Projesi ile Türkiye’nin tek kayak merkezi olacağını kaydetti.



etli pilav, ayran, lokma tatlısı, ekmek arası sucuk, gilaboru ve ceviz ikramında bulunuldu.

Melikgazi Belediyesince gelen misafirlere şehir protokolü tarafından etli pilav, ayran, lokma tatlısı, ekmek arası sucuk, gilaboru ve ceviz ikramında bulunuldu.

Gilaboru ve Ceviz Şenliği törene katılan bölge halkından bir grup yöreye has özel halk oyunları gösterisinde bulundu.

