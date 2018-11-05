Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı Angola ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda Angola’ya 5-4 mağlup olan takımımız dünya ikincisi oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Twitter hesabından ‘Gönüllerin Şampiyonu’ başlığıyla yaptığı paylaşımda milli takımı kutladı. Başkan Büyükkılıç’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: “2018 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında penaltı vuruşlarında Angola'ya 5-4 mağlup olarak dünya ikincisi olan milli takımımızı canı gönülden kutluyorum.”
Haber: Ahmet Şan
“GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU”
Ampute Milli Takımı’nın Angola ile yaptığı maç sonrasında 5-4’lük bir sonuç ile mağlup olarak dünya ikincisi olmasının ardından, milli takıma tebrik ve kutlamalar geliyor. Bu kapsamda milli takımı kutlayanlardan biri de Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu. Büyükkılıç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli takımımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.
05 Kasım 2018 Pazartesi 14:28
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı Angola ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda Angola’ya 5-4 mağlup olan takımımız dünya ikincisi oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Twitter hesabından ‘Gönüllerin Şampiyonu’ başlığıyla yaptığı paylaşımda milli takımı kutladı. Başkan Büyükkılıç’ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: “2018 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında penaltı vuruşlarında Angola'ya 5-4 mağlup olarak dünya ikincisi olan milli takımımızı canı gönülden kutluyorum.”