“GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU” Ampute Milli Takımı’nın Angola ile yaptığı maç sonrasında 5-4’lük bir sonuç ile mağlup olarak dünya ikincisi olmasının ardından, milli takıma tebrik ve kutlamalar geliyor. Bu kapsamda milli takımı kutlayanlardan biri de Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç oldu. Büyükkılıç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli takımımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:28