Gürpınar Yeşil Mahallesi'nde Cami Temeli Atıldı

Temel atma törenine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi İlçe Müftüsü Yakup Polat, Belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve bölge halkı katıldı.





“Siz istediniz, Biz Yaptık”

Gönüllerin ve hizmetlerin belediyesi olarak ‘Melikgazi her yerde’ ilkesi ile çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç “Her mahallemize her vatandaşımızın gönlüne dokunan hizmetler yapıyor, projeler üretiyoruz. Çünkü bizim hizmetlerimizin temelinde insan faktörü var. Sosyal, spor, kültür, eğitim, sağlık, restorasyon ve ibadethane alanlarında yaptığım hizmetler Türkiye’ye örnek ve referans oluyor, ödülden ödüle koşuyoruz. Semtlerimize yaptırdığımız cami ve kur’an kurslarının yanı sıra tarihi önemseyen, sahip çıkan anlayışla eski ve yok olmaya yüz tutmuş toplam 14 camimizi aslına uygun olarak restorasyonunu yaparak yeniden ibadete açtık. Yeşil Mahallesini ziyaretlerimizde vatandaşımızın bizlerden isteği olan cami inşaatının temelini atıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. Kısa sürede kazasız belasız tamamlanmayarak ve halkımızın hizmetine sunmayı istiyoruz” diye konuştu.



Melikgazi İlçe Müftüsü Yakup Polat ta yaptığı konuşmada “Camilerimize, Kur’an kurslarımıza kısaca halkımızın hizmet aldığı her yerde Melikgazi Belediyesinin imzasını görüyoruz. Hizmetlerinden dolayı başta belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat’ın duası ile butona basılarak Camii’nin temeli atıldı.