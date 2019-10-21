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Güvenli internet tırı Kayserili öğrencilerle buluşacak

Öğrencilerin teknolojiyi keyifle deneyimlemelerine ortak olan Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Tırı 24 Ekim Perşembe günü Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’ne gelecek.

Güvenli internet tırı Kayserili öğrencilerle buluşacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere teknolojinin tüketeni değil üreteni olmayı öğretmek için bu çalışmalara destek olduklarını söyleyerek, öğrencileri 'Güvenli İnternet Tırı'na beklediklerini belirtti. Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak benzer bir proje olan 'Akıl Küpü Bilgilendirme Otobüsü' projesini hayata geçireceklerini hatırlatarak; “Gezgin otobüsümüz içinde mobil fen laboratuvarı bulunacak. Şehir ve kırsal kesimdeki fen öğretimi imkânları arasındaki farkı azaltmak için bu projeyi düşündük. Mobil bilgilendirme aracımızda 3-6 yaş arasındaki çocuklara, geri dönüşüm, ağız ve diş sağlığı, trafik alanında eğitimler vererek çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi. Teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuklara, teknolojinin fırsatlarını sunmak; teknoloji ile iç içe olan çocuklarda ise, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başlayan Güvenli İnternet Tırı 4 gün Kayseri’de kalacak.

Türkiye'nin 81 ilini dolaşarak öğrencilere internetin doğru ve güvenilir kullanımına yönelik eğitimleri vermeyi amaçlayan Güvenli İnternet Tırı, 23 Ekim’de İldem Pazar Yeri’nde, 24 Ekim’de Tınaztepe Sosyal Tesisleri’nde, 25-26 Ekim’de ise Cumhuriyet Meydanı’nda olacak.
 

Kurumsal

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