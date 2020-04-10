Güzelköy mahallesinde altyapı ve üst yapı çalışmaları başladı Bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi, Güzelköy Mahallesinde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı.

10 Nisan 2020 Cuma 11:41