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Hayırsever belediyeye hayırseverlerden şartlı bağış

Melikgazi Belediyesi, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında yine iki vatandaşın şartlı bağış talebi olduğunu belirterek hizmet ve yatırımlar arttıkça vatandaşların şartlı bağış taleplerinde bir artış olduğunu belirtti.

Hayırsever belediyeye hayırseverlerden şartlı bağış

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların şartlı bağış taleplerindeki artışın sebebinin yerinde ve zamanında yapılan yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Belediyelerin Şartlı Bağışta alma imkânı yasalarca belirleniyor. Özellikle eğitim, sağlık ve ibadet yatırımlarına her zaman hayırseverlerce destek veriliyor. Çünkü hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir” dedi.
Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda Kahraman Çelebi ile Kadriye Güner isimli iki ayrı hayırseverin taleplerinin oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi de hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverlerin belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istediğini bildirdi.
 

Kurumsal

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