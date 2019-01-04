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Hedef 5 Yıl İçerisinde Tüm Kayseri'yi Doğalgazla Buluşturmak

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye çalışmaları ve seçim gezilerinin yanı sıra şehrin geleceğine yön verecek yatırım ve projelerin ele alındığı istişare toplantılarına büyük önem verdiklerini ve son olarak Kayseri’nin en önemli yatırımcı kuruluşu olan Kayserigaz yetkilileri ile 2019 yılı projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hedef 5 Yıl İçerisinde Tüm Kayseri'yi Doğalgazla Buluşturmak

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda Kayserigaz olarak 2019 ve daha sonraki yıllar için şehir adına yapılacak yeni proje ve yatırımlarla ilgili istişarede bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç; “Her zaman uyum içerisinde şehrimize hizmet ettiğimiz Kayserigaz ile yeni dönemde tüm Kayseri'yi ele alarak her ilçemize, her hanemize nasıl doğalgaz hizmetini götürebilirizin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm Kayseri’yi doğalgaz ile tanıştırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak olacaktır” dedi.

Kayserigaz toplantısının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi de misafir eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri'nin spor yatırımlarından daha çok pay alması, tüm spor branşlarında marka şehir ve çekim merkezi konumuna gelmesi için neler yapılabilir konusunda bilgiler aldığını sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hizmet etmekle onur duyduğumuz sevdamız kadim şehir Kayseri’miz için sabahın erken saatlerinde başlayan mesaimizde her anımızı en maksimum seviyede verimli olarak geçirmek, yeni proje ve hedef belirlemek için çaba sarf ediyoruz" dedi.
 

İHA

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