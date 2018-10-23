Her Melikgazili İçin 800 TL Yatırım

Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesi ile nüfusu 500 bini geçen ilçe belediyeler arasında ilk on içerisinde yer aldığını ve her hafta bir tören ya bir tesisin temelinin atıldığını ya da hizmete açıldığını vurguladı.



Yatırımların ve hizmetlerin temelinde halktan toplanan vergilerin oluşturduğunu Kayseri Belediye Modelinin başarısının ise bu vergileri yerinde ve zamanında yatırıma dönüştürmek olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “2018 yılı yatırım ve hizmet planlamamız program içerisinde devam etmektedir. Hemşerilerimizin vergileri kendilerine hizmet olarak geri ödenmektedir. Zaten hizmeti gören ve yaşayan Melikgazi vergisini tam ve zamanında yatırmakta veya çalışmalarımıza bağışları ile katkı sağlamaktadırlar“ şeklinde konuştu.



Başkan Büyükkılıç, 2018 yılı yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulması öncelikleri arasında olduğunu sebebinin ise zamanında yapılamayan hizmetin eziyete dönüştüğü bu nedenle bu her hafta koordinasyon düzenlediklerini sözlerine ekledi.









Haber: Gülcan Deniz