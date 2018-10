Hisarcık Spor Kompleksi Hizmete Açıldı

Hisarcık Spor Kompleksi’nin açılış törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Vali yardımcısı Mehmet Emin Avcı ve Vali yardımcısı Mustafa Çek,K ayseri AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile Muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.



Hisarcık halkının talebi üzerine yapılan çalışma ile spor kompleksi inşa ettiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hisarcık bölgesi şehir merkezine uzak ancak doğal yapısı ile yeşillikler içinde kendine özgün bağcılık kültürü güzel ve şirin bir yerleşim bölgesidir. Hisarcıklı gençler futbol sahası ve spor tesislerinin olmadığından sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Bizde halkın bu haklı isteğini yerinde bularak futbol sahası ile spor tesisi yaptık. Bugün düzenlenen tören ile hizmete açtık. Şehrin merkezinde ne hizmet var ise en ücra semtinde de aynı hizmet bulunmaktadır. Kısacası artık her yer Melikgazi olmaktadır. Melikgazi’de yaşamanın ve bulunmanın tüm güzelliklerinden faydalanmaktadır. Bilinçli, bilgili ve istikrarlı bir yönetim ile artık Melikgazi bir referans belediye olmuştur. Her gün yeni bir tesis ve yatırım ile ilçe adeta bir bütün olarak yenilenmektedir” şeklinde konuştu.



Bölge halkının istediklerini hep öncelikli saydıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, spor merkezini gezerek Hisarcık halkının memnuniyetlerini sordu ve sohbet etti.



Hisarcık gezisinde Hisarcık esnafı ve haklı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükıklıç, artık gençlerin spor yaparak, spor karşılaşmaları yaparak hem boş zamanlarını değerlendirecekler hem de sağlıklı yaşam için spor yapabileceklerini sözlerine ekledi.



Hisarcık Erciyes Mahalle Muhtarı Nazım Söğüt ise bu yatırımın Hisarcık halkı için çok önemli olduğunu daha da önemlisinin spor merkezinin her yaş grubuna hitap eden spor tesisine sahip olduklarını bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.





Haber: Ahmet Şan