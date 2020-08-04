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Hizmet için araç filosu güçlendiriliyor

Melikgazi Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere son model 2 tane su tankeri alarak araç parkını güçlendirdi.

Hizmet için araç filosu güçlendiriliyor

Korona virüs salgını sonrası ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapan Melikgazi Belediyesi, bu hizmetlerini daha sağlıklı yapılmasını sağlayacak son teknolojiye sahip iş makinalarını bünyesine katmaya devam ediyor.
Daha çok cadde, sokak, meydan, park ve büyük alanların temizliğinde kullanılan ve birçok özelliğe sahip olan yeni su tankerlerini inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın bir yatırımla 2 arazözünü belediyemize kazandırdık. Yeni 22 aracımızı yıl içerisinde filomuza katmıştık. Melikgazi Belediyemizin alt yapısını her zaman güçlendiriyoruz. Araçlarımız sadece sulama ve temizlik amaçlı değil aynı zamanda bir afet durumu ve yangınlarda müdahale edilecek. 2020 yılında 8 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla iş makinalarımızı güçlendirdik. Melikgazi Belediyesi alt yapısıyla ve çalışmalarıyla Türkiye’de ses getiren bir belediye olmaya devam ediyor. Dezenfekte işlerinde de kullanılabilen araçlar korona virüs çalışmaları kapsamında sahada çalışma yapacak. Aldığımız yeni araçlar ilçemize şehrimize hayırlı olsun" dedi.
 

Kurumsal

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