Hulusi Akar Bulvarı ile Sivas Caddesi arasındaki bağlantı yolunda çalışma başladı

Yol genişletme çalışması tamamlanan 2,5 kilometrelik hat üzerinde yapılan çalışmalar sonucu asfalt, kaldırım, otopark, bisiklet yolları ile bağlantı yolu yeni görünümüne kavuşacak.





Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yaz ayından beri Yıldırım Beyazıt Mahallemizde büyük çaplı bir çalışma yaptık. Burada KASKİ, Kayserigaz, KCETAŞ gibi alt yapı kurumları çalışmalar yaptı. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde asbestli su borularının olduğu eski boruları vardı. Boruların tamamı değiştirildi ve kanserojen su borularından mahallemiz kurtulmuş oldu. Aynı zamanda yağmur suyu hattı da yapıldı. Bu yol hattındaki gecekondu evlerin yıkım işlemleri yapıldıktan sonra kanal boyundaki yolumuz biraz daha genişledi. Burada güzel bir kaldırım ve park çalışmamız da olacak. Çalışmalar bittikten sonra sağlı sollu yolumuzu 15-20 yaşında ağaçlarla yeşillendireceğiz. Bu alanda gecekonduların yıkılmasıyla birlikte kaldırım, bisiklet yolu ve otopark çalışmamızda olacak. Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri alt yapı kurumlarımızla birlikte tamamlamış olacağız" dedi.

