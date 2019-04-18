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Huzurevi sakinlerinin bakımları yapıldı

Melikgazi Belediyesince meslek edindirme kurslarına katılan kuaförlük ve cilt bakımı kursiyerleri Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek gönüllerini aldılar. Kursiyerler ziyaretlerinde yaşlıların saç ve cilt bakımlarını da yaptılar.

Huzurevi sakinlerinin bakımları yapıldı

Meslek edindirme kurslarının her yıl yaklaşık 3 bin kişiye 17 ayrı branşta eğitim verildiğini hatırlatan Dr. Mustafa PalancıoğluMelikgazi Belediyesi meslek edindirme kurslarımız büyük ilgi görüyor. Burada sadece meslek öğretilmiyor. Bireyler yaptıkları ile ekip çalışmasını, paylaşmayı ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor. Kursiyerlerimiz bu bilinçle bunun güzel bir örneğini huzurevi ziyareti ile gerçekleştirdiler. Kurs merkezimizde kuaförlük ve cilt bakımı kursuna katılan kursiyer öğrencilerimiz sosyal sorumluluk ile huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve bakımlarını yaptılar.” dedi.

Kurs sonrası kursiyerlere sertifika verildiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, huzurevi ziyareti ile öğrencilerin hem büyüklerini ziyaret ederek gönül aldığını, aynı zamanda da mesleklerini icra ederek gönül belediyeciliği ile sosyal sorumluluk içerisinde çalışma gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
 

İHA

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