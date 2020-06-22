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İldem'de ilk arabalı sinema keyfi

Melikgazi Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” etkinliği ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisinde vatandaşlar 'Şampiyon' filmini izledi.

İldem'de ilk arabalı sinema keyfi

İldem'de Kaysermall AVM otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor.


Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından patlamış mısır, çay ve dondurma ikramında bulunuldu.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğinin yeni filmlerle süreceğini söyleyerek, “Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa moral vermek için düzenlediğimiz bu etkinlik gerçekten büyük ilgi gördü. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşıyorlar. Vatandaşlarımız bu etkinliklerimizden oldukça memnun.” dedi.



 

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