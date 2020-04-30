İldem Fatih Mahallesi asfaltına kavuştu Yaz boyu asfalt çalışmalarını sürdürecek olan Melikgazi Belediyesi, İldem Fatih Mahallesinde asfalt ve kaldırım çalışması yaptı. İlçenin birçok yerinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:46