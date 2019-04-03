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İlk etapta 10 bin çam fidanı dikilecek

Melikgazi Belediyesi’nin 2019 yılı ilkbahar dönemi fidan dikimi çalışmalarına başladığı bildirildi.

İlk etapta 10 bin çam fidanı dikilecek

Büyük ölçekli ve çok amaçlı parklar inşa edileceği ve bu parkın projelendirme çalışmalarına ise şimdiden başlanıldığı hatırlatılan açıklamada fidan dikim çalışmaların özellikle öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 835 ayrı parkın yer aldığını bunun yanında Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Mimarsinan, gibi doğal yeşil alanların bulunduğunu dolayısı ile Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini belirtilerek fidanların Nisan ayı içerisinde hazırlanan belli bir plan içerisinde toprak ile buluşturulacağı vurgulandı. 
 

İHA

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