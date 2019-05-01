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İlkokul öğrencilerinden Palancıoğlu’na anlamlı ziyaret

Şehit Cennet Yiğit İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na nezaket ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlkokul öğrencilerinden Palancıoğlu’na anlamlı ziyaret

Okul Müdürü Nuri Balı ve 1-B sınıfı öğrencileri ile sınıf öğretmenin yer aldığı ziyarette öğrenciler; Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na eğitime ve eğitimciye özellikle de okullarına yapmış oldukları hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ederek sınıflarına davet ettiler. "Öğrencilerin bu mutluluğu bize yeter" ifadesini kullanan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise; “Melikgazi Belediyesi olarak okulları ziyarete bulunuyor ve okuldaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit ediyoruz. Amaç çocuklarımız başta olmak üzere eğitim alanlarını nezih ortamlarda yapılmasını sağlamaktır. Melikgazi’ye ve Melikgazililere yakışır eğitim yuvaları oluşturmaktır. Şehit Cennet Yiğit İlkokulu’nda birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Yapılan yatırım ve hizmetler hem eğitimciler hem de öğrenciler için bir bütünlük oluşturdu” dedi.

Zeynep isimli kız öğrenciye bir süre kucağına alıp seven ve gelecek hakkında fikirlerini soran Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

İHA

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