Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İmar mevzuatları değerlendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri şehrinin çok yönlü bir gelişim gerçekleştirdiğini bu amaç ile kent yöneticileri olarak ilgili kurum, kuruluş ve mesleki odalar ile birlikte, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

İmar mevzuatları değerlendirildi

Melikgazi Belediyeleri olarak şehirde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uzmanları ile bir araya gelerek teknik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar Mevzuatında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirilerek farkı yorum ve uygulamalara mahal vermeden ortak çalışma grubu içinde birlikteliğin sağlandığını kaydetti.



Melikgazi Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantının çok yararları sonuçlar elde edildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu tür şehrin gelişmesine, büyümesine ve sürekliliğine yönelik özel ihtisas toplantıların devam edeceğini sözlerine ekledi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.