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İşaret dili kursuna yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meslek ve Sanat Edindirme kurslarında devam eden Türk İşaret Dili kursuna büyük bir ilgi gösterildiğini söyledi.

İşaret dili kursuna yoğun ilgi

Türk İşaret Dili kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 ders saati olarak devam ettiğini belirten Başkan “Türk İşaret Dili kursu büyük ilgi görüyor. Melikgazi Belediyesi Türk İşaret Dili kursunun adeta merkez oldu. Kursumuzda sözcüklerin anlam karşılıkları değil kavramların işaret dilindeki karşılıkları verilmektedir. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. Özellikle konferans, seminer gibi resmi ve bilimsel toplantıların artması bu kurslara talepleri artırmaktadır“ dedi.
İşitme engelli insanların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap verileceğini inandıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili’nin (TİD) temel düzeyde öğretildiğini kaydetti.
Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde Salı ve Perşembe günleri kursların devam ettiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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