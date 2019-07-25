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İşte Melikgazi'den bayram fırsatı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 64 dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını söyledi.

İşte Melikgazi'den bayram fırsatı

Satışa sunulacak olan daire Melikgazi Belediyesi´nin Ruhsat Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ihale ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Battalgazi ve Anbar Mahallerinde yer alan ve Kentsel Dönüşüm Projesi ile yaptırılan birinci sınıf malzeme ile inşa edilen 64 daire ihale ile satışa sunulacaktır. Daireler 115, 135 ve 175 m2 arasında olup, 3+1 ve 2+1 olarak inşa edilmiştir. Üstelik ödemeler de 36 ay gibi vade imkanı sunuyoruz. Daireler oturmaya hazır vaziyettedir. İhale günü al, ertesi gün taşın. Bayram da kendi evinizde misafirlerini, dostlarını ve akrabalarını ağırla."

06 Ağustos 2019 Günü saat 14.30´da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgileri www.melikgazi.bld.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

 

İHA

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