Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Mustafa Olgunharputlu, geleceğe sahip çıkma adına gençlere büyük önem verdiklerini ve bu amaç ile birçok çalışma yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun gençlere büyük önem verdiğini ve yine gençler için projeleri olduğunu biliyoruz. Bu amaç ile ortak yapılabilecek etkinlik, çalışma ve yatırımlar konusunda görüşme yapmak istedik’

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise yaptığı açıklamada “Melikgazi için referans projeler içerisinde sadece gençlere yönelik 7 proje bulunmaktadır. Spor, Eğitim ve Gelişim Merkezi, Teknoloji Atölyesi ve Lisesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Havacılık Lisesi ve Melikgazi Kamp Merkezi gibi projelerimiz bulunmaktadır. Özellikle İzcilik Kulübü için Melikgazi Kamp Merkezi tam bir fırsat olacaktır. “Geleceği önemseyen gençliğini önemser” ilkesi ile gençlerin eğitime, bilgi ve bilinçlenmesine yönelik her türlü projeye açığız ve gerekirse ortak da oluruz” dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençleri kapsayan ve yönelik tüm kurum, kuruluş, dernek ve kulüpler ile diyalog ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

