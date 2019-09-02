Kanser Hastanesi'ne Melikgazi Desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Erciyes Çocuk Kanser ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’ne belediye olarak katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kanserli çocukların tedavileri için çalışan derneğe her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi şehrine bugüne kadar aile sağlık merkezi, acil servis ve semt sağlık ocağı gibi 14 sağlık merkezi kazandırarak sağlığın hizmetini sunduklarını kaydetti.







Erciyes Çocuk Kanser ve Kemik İliği Nakli Hastanesi için düzenlenen toplantıya katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Erciyes Çocuk Kanser ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’nde 5 tedavi ve bakım odası Melikgazi Belediyesince tefriş edilecektir. Toplantıya katılan protokolümüz de gerekli katkıyı sağlayarak hastanemizin inşaat sürecini hızlandırmış oldu. Hastanemizin şehrimize ve umutla bekleyen hasta yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

