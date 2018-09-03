Kayabağ Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası sona erdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince yapılan açık alan halı sahada oynanan ve centilmence geçen final karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı. Başkan Büyükkılıç, karşılaşmayı bölge halkı ile birlikte izledi.



Turnuvanın şampiyonu Kızıltepespor takımının şampiyonluk kupasını Başkan Memduh Büyükkılıç, takım kaptanına verdi. Kızıltepespor oyuncuları “Anlamlı bir hediyeyi başkanımızın elinden almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Turnuvanın asıl amacı olan dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı her maçta olduğu gibi final maçında da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç “Dostluk, arkadaşlık ve centilmenlik rüzgarı düzenlenen bu turnuvada esmiştir. Aynı mahallede yaşayan bölge halkı günlük stresi ve yorgunluğu bu etkinlikler sayesinde bir nebzede olsa atmaktadırlar. Turnuvaya katılan, bütün takımları ve oyuncuları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın gerçek galibi ve şampiyonu ‘Kayabağ birlik ve beraberlik ruhu’ olmuştur” dedi.

Başkan Büyükkılıç bu tür organizasyonların devam etmesi için sporun ve sporcunun dostu Melikgazi Belediyesi olarak her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi.









Ahmet Şan



