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Kayapulu Mezarlığı tescili imar planlarına işlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Mahallesindeki Kayapulu Mezarlığı’nın Belediye Meclis Kararı ile tescilli mezarlık alanları ve koruma sınırının belirlenerek plana işleneceğini söyledi.

Kayapulu Mezarlığı tescili imar planlarına işlendi

Kayseri nüfusunun yarısını barındıran Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 40 ayrı bölgede mezarlık alanı bulunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Mahallesi Kayapulu mezarlık alanın tescilli mezarlık alanı ve koruma sınırını belirlendi. Belirlenen sınırın imar planına işlenmesi sağlandı. Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan 40 mezarlık alanından 13’ü Tarihi Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanterinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu kültür alanları ve mirası belediyemizin koruması altındadır” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, kültür mirasına sahip çıkan bu kararın oybirliği ile alınmasını sağlayan Meclis Üyelerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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