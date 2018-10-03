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Kayseri Gemerekliler Dernek Yönetimi Büyükkılıç’ı Ziyaret Etti

Kayseri Gemerekliler Dernek Başkanı Mustafa Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ a nezaket ziyaretinde bulunarak, gönül kardeşliğinden dolayı teşekkür ettiler. 

Kayseri Gemerekliler Dernek Yönetimi Büyükkılıç’ı Ziyaret Etti

Derneklerinin Kayseri ilinde kaynaştırıcı, kardeşlik ve dostluk içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Kayseri’de yaşayan Gemereklilerin büyük çoğunluğunun da Melikgazi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirten Dernek Başkanı Mustafa Özdemir ”Gemerekliler olarak Kayseri’de yaşamaktan son derece mutluyuz. Kayseri’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunun bilincindeyiz. Gemerek Kayseri Şehir merkezine 80 km, Sivas iline ise 118 km’dir yani Kayseri iline daha yakınız. Dolayısı ile alış verişimizin büyük bir kısmı Kayseri ile olmaktadır. Gemerek ve Kayseri ile adeta gönül kardeşliğimiz mevcuttur. Melikgazi hizmetlerini yakından takip ediyor, bire bir bu hizmetlerden faydalananlar olarak, sizleri takdir ediyor, teşekkür ediyoruz” dedi. 

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ”Gemerekli dostlarımızdan her zaman destek ve iyi niyet gördük. Sonuçta komşuyuz. Gemereklilerin pancarı, sebzesi ve meyvesi Kayseri’de tüketilmektedir. Bu zenginliğinizin artarak devam etmesini diliyorum. Sizler toplumun temel dinamiğisiniz. Bizlere hizmet fırsatı verdiğiniz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz” dedi. 
 

İHA

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