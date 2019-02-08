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"Kayseri’de Havacılık Lisesini açacağız"

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin ilk uçak fabrikası ile Türkiye’de havacıkta bir ilk olduğunu ve üretilen uçakların ihraç edildiğini söyledi.

"Kayseri’de Havacılık Lisesini açacağız"

Uçak sanayisinde öncü ve ilk olan Kayseri şehrimizde yine bu ruhu ve heyecanı oluşturmak amacı ile Havacılık Lisesi açacaklarını belirten Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye’de 15 Ağustos 1925 tarihinde bir anlaşma imzalanarak, Kayseri Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) kuruldu ve Kayseri Uçak Fabrikası 6 Ekim 1926 tarihinde açıldı. Dolayısı ile Türk Havacılık Tarihi Kayseri’de başlamış oldu. Daha sonra Hava ikmal Bakım Merkezi olarak bilinen alanda üretilen Uçaklar birçok Avrupa devletine ihraç edildi. Şimdi ise Kayserimizde bugün sanayinin ilerlemesinde hava ikmal merkezindeki ustaların büyük katkısı vardır. Aynı ruh ve heyecan ile Şehrimizde Havacılıkta eğitimi başlatacağız. Kurulacak olan Havacılık Lisesi ile şehrimize yeni bir marka kazandıracağız."
İki yabancı dil bilme zorunluluğu ile eğitim yapacak olan Havacılık Lisesi bitirenlerin Üniversitede ilgili bölümlere daha avantajlı girebileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ‘de Havacılık tarihinin yeniden yazılacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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