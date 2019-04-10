“Kayserispor bu şehir için bir markadır”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulunan Kayserispor Kulüp başkanı Dr. Erol Bedir “Bugün Kayseri’de sporda bir başarı var ise bunun temelinde Belediye Başkanların kulüplere olan destek ve hizmetleri vardır. Her semtte spor tesisleri ile alt yapı da bir oluşum sağlanmıştır. Amatör ruh profesyonel bir spor çevresini şehrimize kazandırmışlardır. Taraftar ile barışık bir spor yönetimi ile Kayserispor bugün şehrin sporseverlerini kucaklamaktadır “ dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, Kayserispor Kulüp Başkanı Dr. Erol Bedir ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden son derece memnun kaldığını özellikle kulüp yöneticilerinden spor ile ilgili övgü dolu sözlerin çalışmalara ve çalışanlarına şevk katacağını söyledi.



Kayserispor’un bu şehir için bir kazanç ve marka olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri’yi markalar şehri yapacağız. Bu neden ile öncelikle bir marka olan Kayserispor bu marka olmuş işlevini ve önceliğini yine bu şehrimizin tanıtımı, sporumuzun ve ekonomimizin gelişimi adına değerlendireceğiz, geliştireceğiz ve katkı sağlayacağız” dedi.

