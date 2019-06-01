KAYSERİ’Yİ İFTARDA BULUŞTURDU

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, Kayseri’de siyasi parti temsilcilerin her zaman sağduyulu, birleştirici ve aklıselim olarak davrandıklarını, bunun da Kayseri’ye huzur, güven ve barış ortamı olarak yansıdığını söyledi.



Melikgazi olarak ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bir ve beraber olarak, Kayseri ve ülkemiz için birlikte çalışmanın ve başarmanın gayesi içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının güzelliklerini, sevincini, coşkusunu ve manevi havasını parti başkanları ve yönetimleri ile birlikte yaşadıklarını kaydetti.



İftar sofralarının aslında, birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiği manevi ortamlar olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep daim olması temennisinde bulundu.







