KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Kayseri bir bölge şehir olmasının hem avantajını yaşıyor hem de bu sorumluğun bilinci ile yatırımlarına da önem vermektedir. Kayseri’nin coğrafi yapısından kaynaklanan üretim ve ticaret merkezi olması bir kazançtır. Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış, hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır” dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her açtığımız yeni yol ve cadde, asfaltladığımız her sokak aslında ticarete katkı sağlamaktadır. Yeni semtler ve yerleşim alanları ile aslında ticaret hacmini artırıyor yatırımlara adeta davetiye çıkarıyoruz. Kayseri, kazanan ve kazandıran bir şehirdir. Anadolu’da bir bölge şehridir“ diye konuştu.



Kayseri Sanayi Odası ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalıştıklarını, bu ziyaret vesilesi ile oda üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, meslek edindirme kursları içerisinde ‘dış ticaret kursu’ ve ‘dijital muhasebe’ açtıklarını ve büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.