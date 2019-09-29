Kazım Karabekir'de dönüşüm devam ediyor

Kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti il ve ilçe başkanları, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, mesleki oda ve dernek başkanları, belediye birim müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Semt halkının kentsel dönüşüm istediklerini; bu projeye sahip çıktıklarını ve birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Kazım Karabekir Mahallesinde 2 bloktan oluşan 99 daire ile 9 dükkânın temelini atıyoruz. TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından ilk sıralardayız. Bu da yatırımlarımızın yerinde ve zamanında yapıldığının en büyük göstergesidir. Kazım Karabekir Mahallesinde bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişim sağlanmıştır. Şimdiye kadar bu semtte 39 blokta 1988 daire inşa ettik. Bu iki blok ile Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşümü noktalıyoruz. Darısı Anbar ile Küçükali semtlerine. Kentsel dönüşüm için sadece binaları yenilemiyoruz. Bu alanlara semt pazaryeri ile çok amaçlı parklar, ibadethaneler, işyerleri ve sosyal tesisler de yapıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak yapılan bu çalışmalar ile mahallenin adeta yenilendiğini ve sonuçlarının ise ekonomik, sosyal, çevresel gibi birçok konuyu kapsadığını kaydetti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, konuşmasında iki yıl önce temeli atılan konutlarda şu anda ailelerin sevdikleri ile birlikte sıcacık yuvalarında oturmalarının kendilerini duygulandırdığını belirtti.



25 sene önce belediye başkanlığına geldiğinde şehrin alt yapısı olmadığını, borçları olduğunu ve rant için gecekondu parsellerinin tehlikeli alanlardan satıldığını ifade eden Mehmet Özhaseki, tabiat kurallarına uyulmaması durumunda daha çok insanın canının acıyabileceğini belirtti. Geçmişte boş vererek ve plansız bir şekilde parsellerin satılması ve gecekondu yapılması sonucunda evlerin doğal afetlerden çok fazla etkilendiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bugün burada temelini atacağımız inşaatın, kazasız belasız bitmesin, kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesini ve içinde de kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.



Tabiat kurallarının bize göre hareket etmeyeceğini ve ne olursa olsun doğanın düzeninin devam edeceğini söyleyen Özhaseki, “Hepimizin bilmesi gereken kural şu, Allah bu dünyayı bize vermiş ama yanında tabiat kanunlarını da koymuş. Tabiat kanunları biz yaşıyoruz diye vazgeçmez. Toprak bitki vermeye devam eder, yerin altında gaz sıkışması olur ve hareketlilik devam eder. Orada depremler olur ama bize düşen bütün bunları bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek. Tabiatla kavga olmaz, kafa tutarak olmaz. Bize düşen tek şey, Allah’ın koyduğu bu kuralları anlamak ve ona uygun hareket etmek. Ama ne yazık ki son 100 yıldır şehir yaşamımız böyle gelişmiyor” ifadelerini kullandı.



Özhaseki, “Bugün de Kayseri belediyeciliği örnek bir belediyecilik sergilemektedir. Kalitesi düşük yapılardan yaşam kalitesi daha yüksek daha modern ve konforlu binalar inşa edilmektedir. Melikgazi Belediyesi’nin geleceğe yatırım yapmaktadır. 20 yıl önce gecekondu olan semtler şimdi prestijli semtlere dönüşmektedir. Yeni bir belediyecilik modeli oluşturan ve örnek gösterilen Türkiye’de Referans Belediye olarak bilinen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu kutluyorum” dedi.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını belediye yatırımların özel sektör yatırımlarını hem teşvik ettiğini hem de örnek olduğunu belirtti.

