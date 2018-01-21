Kazım Karabekir değişime hazır 

23 Ocak 2018 günü yapılacak kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 6 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesinde sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.
Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Kurum Haberi