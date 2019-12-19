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Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallelerinde bulunan 84 daire ile 2 işyeri için ihale gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm dairelerine büyük ilgi

Yapılan ihale sonucunda 75 daire satıldı, kalan 2 dükkân ve 9 daire ise 15 gün süreliğine pazarlığa bırakıldı.
“Şeffaf ihalede birçok vatandaşımızı evlendirdik”
Gerçekleştirilen ihale sonucu 84 daireden 75 daire satılarak yılın son ayında birçok vatandaşı evlendirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 16 milyon 378 bin TL katkı sağlandı. İhalemize yoğun bir ilgi vardı. Uydu kanallarından yayın yapılarak şeffaf bir ihale gerçekleştirdik. 84 daireden 75 tanesini sattık. Belediyemizin elde ettiği gelir vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecektir. Daireler şuan oturmaya hazır vaziyette vatandaşlarımıza teslim edildi. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız belediyemizin imkânları sayesinde kira öder gibi ev sahibi olacak. Ev alan vatandaşlarımızın yeni evlerinde iyi günlerde oturmalarını dilerim.” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, herkese açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 160 bin TL’den, en yüksek daire ise 323 bin TL’den sahibini bulduğunu söyledi. 
 

İHA

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