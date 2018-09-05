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Kentsel Dönüşüm Projesi ile mahalleler dönüşüyor, Melikgazi değişiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projeleri ile mahallelerin hızla dönüştüğünü bu dönüşüme paralel olarak Melikgazi’nin hızla değiştiğini söyledi. 

Kentsel Dönüşüm Projesi ile mahalleler dönüşüyor, Melikgazi değişiyor

4425 dairelik 96 blok 
Kentsel dönüşüm projeleri ile mahallelerdeki riskli yapıların yıkılarak yerlerine sosyal donatıları ile son derece modern ve yaşanılabilir konutlar inşa ettiklerini belirten Başkan Dr. Memduh BüyükkılıçMelikgazi’de yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir. Yaşam kalitelerini yükselterek huzur içerisinde güvenle ikamet edecekleri mekanlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Belediyemizce geliştirilen projeler ve bakanlığımızın destekleri ile 2015 yılından bu yana Karacaoğlu, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar, Mahallelerimizde toplam 4425 dairelik 96 blok temeli attık. Bunlardan 79 blokta inşaatlar tüm hızıyla devam ederken 17 blok tamamlanarak toplam 960 daireyi hak sahiplerine teslim ettik” dedi. 
Güvenli yapılarda huzur içinde yaşayacaklar. 
11. ay sonunda 5 bloktan oluşan toplam 250 dairenin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 2019 Haziran ayı itibariyle tüm mahallelerdeki inşaatların tamamlanacağını ve dairelerin hak sahiplerine teslim edileceğini sözlerine ekledi. 
 

İHA

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